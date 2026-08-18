Казахстан усилит антитеррористическую защиту нефтегазовых объектов на Каспии

Министерство энергетики Казахстана выпустило приказ об усилении мер антитеррористической защиты нефтегазовых объектов в Каспийском море. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Вблизи хозяйствующих субъектов, имеющих отношение к добыче и транспортировке нефти, разместят силы морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом. Расходы по работе оперштаба лягут на недропользователей.

На каждой точке нужно будет разместить не менее 10 сотрудников и оборудовать вертолетную площадку. Находиться такие пункты должны не далее 23 километров от морских нефтяных вышек.

Документ вступит в силу спустя два месяца после подписания, 17 октября.

В июле украинские беспилотники атаковали танкер на терминале Каспийского трубопроводного консорциума. Инфраструктура используется для транспортировки казахстанской нефти.