Путин раскрыл планы России по изучению Каспия до 2030 года

Путин анонсировал программу изучения Каспия до 2030 года и цифрового двойника

Россия разрабатывает программу изучения Каспийского моря, она рассчитана до 2030 года. Об этом на Каспийском экологическом саммите в Туркмении заявил президент Владимир Путин.

По его словам, в рамках программы создадут цифрового двойника Каспия с использованием искусственного интеллекта для прогнозирования изменения уровня воды в море.

«Она предусматривает проведение исследований, результатами которых мы будем делиться», — сказал глава государства.

Путин уточнил, что в случае с цифровым двойником речь идет о высокоточной модели на базе анализа динамики осадков, испарения и речного слоя. Модель могут применять для повышения безопасности судоходства, корректировки и уточнения навигационных маршрутов.

В конце 2025 года на берегу Каспийского моря в Дагестане нашли более 480 мертвых тюленей.