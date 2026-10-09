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    Путин раскрыл планы России по изучению Каспия до 2030 года

    Путин анонсировал программу изучения Каспия до 2030 года и цифрового двойника

    Фото: РИА «Новости»

    Россия разрабатывает программу изучения Каспийского моря, она рассчитана до 2030 года. Об этом на Каспийском экологическом саммите в Туркмении заявил президент Владимир Путин.

    По его словам, в рамках программы создадут цифрового двойника Каспия с использованием искусственного интеллекта для прогнозирования изменения уровня воды в море.

    «Она предусматривает проведение исследований, результатами которых мы будем делиться», — сказал глава государства.

    Путин уточнил, что в случае с цифровым двойником речь идет о высокоточной модели на базе анализа динамики осадков, испарения и речного слоя. Модель могут применять для повышения безопасности судоходства, корректировки и уточнения навигационных маршрутов.

    В конце 2025 года на берегу Каспийского моря в Дагестане нашли более 480 мертвых тюленей.

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