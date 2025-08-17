Гигантская «черная метка» появилась в Каспийском море
В Каспийском море обнаружили грязное пятно площадью 80 «квадратов»
Черное пятно образовалось в Каспийском море. Его площадь составляет 82 квадратных метра, сообщили в Telegram-канале «Прозрачный мир».
«Это уже не случайная „грязная полоса“ на воде, а целая черная метка на карте Каспия», — отметили в сообщении.
В посте добавили, что аномалию обнаружили на радиолокационном снимке Sentinel-1A 16 августа. Автор публикации предположил, что пятно может состоять из масла или отходов рыбной ловли.
Оно протянулось вдоль маршрута следования судов Порт Курык — Баку, охватив участки акватории, которые принадлежат Азербайджану и Казахстану. В случае увеличения таких выбросов, море может «просто не выдержать», предположили экоактивисты.
Ранее нефтепродукты обнаружили в реке Волге в Астрахани. Площадь загрязнения составила четыре с половиной тысячи квадратных метров. Работу по его ликвидации поручили Администрации морских портов Каспийского моря.