Гигантская «черная метка» появилась в Каспийском море

Черное пятно образовалось в Каспийском море. Его площадь составляет 82 квадратных метра, сообщили в Telegram-канале «Прозрачный мир» .

«Это уже не случайная „грязная полоса“ на воде, а целая черная метка на карте Каспия», — отметили в сообщении.

В посте добавили, что аномалию обнаружили на радиолокационном снимке Sentinel-1A 16 августа. Автор публикации предположил, что пятно может состоять из масла или отходов рыбной ловли.

Оно протянулось вдоль маршрута следования судов Порт Курык — Баку, охватив участки акватории, которые принадлежат Азербайджану и Казахстану. В случае увеличения таких выбросов, море может «просто не выдержать», предположили экоактивисты.

Ранее нефтепродукты обнаружили в реке Волге в Астрахани. Площадь загрязнения составила четыре с половиной тысячи квадратных метров. Работу по его ликвидации поручили Администрации морских портов Каспийского моря.