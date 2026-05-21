Эксперты Роскачества назвали Кавказское побережье Каспийского моря главным трендом летнего отдыха в России

В преддверии высокого туристического сезона специалисты Центра компетенций в сфере туризма Роскачества провели анализ трендов и динамики цен на внутреннем рынке. Результаты исследования оказались в распоряжении RT . Эксперты определили выгодные направления с высоким уровнем сервиса.

По мнению специалистов, туристы устали от переполненных пляжей и очередей, поэтому в 2026 году ключевым трендом станет выбор в пользу спокойного и безопасного отдыха по доступной цене.

Аналитики выделили четыре ключевых региона, которые станут главными открытиями этого лета. Среди них — Кавказское побережье Каспийского моря, где Махачкала, Каспийск и Избербаш стремительно превращаются в центры притяжения для тех, кто ищет экзотику. Здесь теплое море сочетается с возможностью устроить горный трекинг или посетить древние аулы.

«Кавказское побережье Каспийского моря — хит этого года», — пояснили в организации.

Для тех, кто хочет совместить отдых с оздоровлением, стоит присмотреться к Кавказскому региону. Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск сохраняют статус главных здравниц страны. Любителям эстетики и истории подойдет Калининградская область, где Светлогорск и Зеленоградск предлагают европейский сервис и атмосферу старой Европы.

Эксперты также отметили, что менее всего подорожание коснулось активно развивающихся регионов Центральной России, Карелии и Русского Севера, в частности Ярославской, Тверской и Вологодской областей. Там путешественников ждут доступные цены и высокий уровень сервиса.