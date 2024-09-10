Сегодня 20:44 Воспоминания, хронология, реакции. Все, что известно об атаке БПЛА в Раменском 10 сентября 0 0 0 Фото: Евгений Пронин Подмосковье

Раменское

Массированная атака БПЛА на Подмосковье

Массированная атака БПЛА на Подмосковье случилась прошедшей ночью. Беспилотники сбили в Подольске, Раменском, Домодедове, Коломне и Люберцах. «Все расходы берем на себя», — сказал губернатор о пострадавших домах. Разрушения от ударов пришлись на несколько квартир в Раменском округе, где экстренно развернули оперативный штаб.

Минувшей ночью системам ПВО удалось сбить 14 беспилотников. Их успешно ликвидировали, за исключением случаев в Раменском, где БПЛА повредили два жилых дома. Областное правительство берет на себя восстановление и ремонт квартир, компенсации за поврежденное имущество, сказал глава Подмосковья Андрей Воробьев. На Высоковольтной улице удар пришелся на пять балконов — они загорелись, но в квартиры огонь не перешел. В другом доме — на Спортивном проезде — повреждения получили 54 квартиры. Погибла 46-летняя женщина. Как удалось установить позднее, она работала охранником в шоу-бизнесе, обеспечивала безопасность звезд и их концертов. Пострадали трое, угрозы их жизни нет. Двоих госпитализировали в Раменскую больницу.

Фото: Евгений Пронин

Прокуратура проследит за соблюдением прав пострадавших после падения беспилотников. Для правовой помощи запустили горячую линию по номеру +7 (495) 628-17-70.

Глазами очевидцев

«Громыхало всю ночь, но в 04:00 неожиданно прилетело. Сначала услышали жужжание, затем был удар», — вспомнил Федор, житель Раменского, в беседе с 360.ru. Рэпер из «Каспийского груза» застал атаку дрона на родной дом в Подмосковье. Он приехал в свою квартиру в Раменском накануне. «Ночью заехал поспать… Взрывов шесть я услышал», — рассказал исполнитель. Жительница, ставшая свидетельницей происшествия, поделилась: в первые минуты казалось, словно взрыв на подстанции. «Смотрим в окна — видим, что мужчина бежит к дому, смотрит на машины и кричит: „Есть ли здесь живые люди?“» — сказала она.

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Другая жительница Раменского с балкона застала момент падения сбитого беспилотника. «Эту ночь я не забуду... Окна выходят на Высоковольтную улицу и Спортивный проезд. Начало атаки наблюдала с балкона и видела, как сбили беспилотник», — вспомнила женщина. Описанием происшествия поделилась в беседе с 360.ru еще одна местная жительница. «По нашему дому беспилотник влетел. Приехало пять скорых, две пожарные машины. Нас вывели из дома, звучала противопожарная сирена», — рассказала она.

Реакция на массированную атаку

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что ВСУ сместили акцент на мирные кварталы по причине того, что не могут одержать победу на поле боя. «Враг пытается посеять панику, привести к дестабилизации внутри России. Но не добьется этого никогда», — сказал он. Киевский режим, подчеркнул Леонид Слуцкий, «ответит сполна». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил: Кремль в ответ на атаку дронов заявил о важности продолжать СВО, так как «киевский режим демонстрирует свою сущность», предпринимая атаки на жилые дома.

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Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела о теракте — пункт «б» части 3 статьи 205 УК. Силовики задержали в Москве выходца из Узбекистана, который, предположительно, был наводчиком ВСУ.

Где жильцы пострадавших квартир?

Жильцов пострадавших квартир временно разместят в гостинице. По предварительным оценкам, ремонт дома на Спортивном проезде может занять от двух до трех месяцев.

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«Что касается размещения тех, кто не сможет сегодня вернуться в свои жилые помещения, — мы нашли место. Это база „Сатурн“, она буквально в 10-минутной доступности на автомобиле. Я организую проезд и технику, чтобы людей довезти. Очень комфортная база, мы всех туда разместим», — сказал глава Раменского округа Эдуард Малышев. Сразу после происшествия для людей открыли пункты временного размещения в Доме культуры и школе. Организовали трехразовое питание.

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Жильцы менее пострадавших этажей уже смогли вернуться в свои квартиры за самым необходимым. «У одной из жительниц — Ольги — на 10-м этаже остались коты. Со спасателями заберем животных, необходимые вещи и документы. Но спасателям нужно время, чтобы обследовать подъезд», — отметил губернатор Андрей Воробьев. Все расходы на восстановление домов Подмосковье берет на себя вместе с областным Фондом капитального ремонта. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».