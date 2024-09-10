Прокуратура проконтролирует соблюдение прав пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье

Несколько городов Подмосковья подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов 10 сентября. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших жителей.

В результате атаки украинских дронов в Подмосковье есть погибшие и раненые, повреждены многоквартирные жилые дома.

К этому часу о беспечено взаимодействие со всеми ведомствами для быстрого оказания медицинской и иной помощи пострадавшим.

По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина раменский городской прокурор лично контролирует ситуацию в местах приема и размещения жителей.

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия по номеру телефона +7 (495) 628-17-70.

В первом подъезде дома на Спортивном проезде в Раменском из-за атаки БПЛА повреждения получили 54 квартиры. Все восстановительные работы власти Подмосковья возьмут на себя. Также жителям выплатят компенсации за поврежденное имущество, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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