В Москве задержали предполагаемого наводчика ВСУ

Mash: наводчика ВСУ задержали в Москве, это приезжий из Узбекистана

Силовики задержали в Москве выходца из Узбекистана, который, предположительно, был наводчиком ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«За несколько дней до сегодняшней массированной атаки он фотографировал военкомат Люберец и еще несколько административных зданий в столице и области», — указали в публикации.

По данным канала, мужчина приехал в столицу недавно. Силовики задержали его 9 сентября. В телефоне у мигранта нашли фото и видео военкоматов в Кузьминках и Люберцах. Он также снимал здания Объединенного военного комиссариата Замоскворецкого и Останкинского районов и гособъекты в Мещанском районе Москвы.

Приезжего допросили. Он признался, что все отснятые материалы отправлял человеку, с которым познакомился в соцсетях. Переписку мужчины вели в WhatsApp и Telegram.

В мессенджерах мигрант общался с фейкового аккаунта — под именем Абу Сумая. Мужичина пояснил, что за кадры ему пообещали определенную сумму.

Спустя несколько часов после того, как приезжий из Узбекистана скинул все материалы, Москву и Подмосковье атаковали украинские беспилотники.

В ночь на 10 сентября над российскими регионами уничтожили более 140 вражеских БПЛА, из них 20 — над Московской областью. В Раменском после атаки беспилотников предотвратили крупный взрыв.