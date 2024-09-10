Назван срок ремонта пострадавшей от удара дрона многоэтажки в Раменском

Пострадавшую от удара БПЛА многоэтажку в Раменском отремонтируют за 3 месяца

Ремонтные работы на пяти верхних этажах пострадавшего от удара беспилотника дома на Спортивном проезде в Раменском городском округе займут от двух до трех месяцев. На это время жителей придется отселить, заявил генеральный директор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов на встрече с жильцами.

Он подчеркнул, что под отселение подпали квартиры с девятого по 13-й этажи включительно.

«Вам администрация поможет вынести мебель, и в этих квартирах заселение будет невозможно в течение двух-трех месяцев, пока будут проводиться работы по восстановлению дома», — привел заявление Николова сайт News.ru.

Глава Раменского городского Эдуард Малышев на заседании с губернатором Андреем Воробьевым заявил, что владельцев квартир с первого по шестой этаж пострадавшего дома уже пустили внутрь, чтобы они забрали вещи и документы. Выше подняться пока нельзя, так как там проходят следственные действия.

Малышев добавил, что жильцов пострадавших квартир временно поселят в гостинице, а постоянным местом размещения станет база «Сатурн», расположенная в 10 минутах езды.

Жильцы второго пострадавшего от удара беспилотников дома на Высоковольтной улице, отметил глава округа, смогут вернуться в квартиры в ближайшее время после завершения работы кинологов.

Беспилотники атаковали Московскую область в ночь на 10 сентября. В результате удара по жилым домам от полученных ран скончалась 46-летняя жительница Раменского. Медицинская помощь понадобилась еще восьми пострадавшим.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что двое раненых находятся в очень тяжелом состоянии. Одного из них на вертолете доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Еще двух пострадавших врачи отправили на амбулаторное лечение. Остальные проходят лечение в больницах Подмосковья.