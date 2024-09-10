«Оказать максимум помощи». Губернатор — о восстановлении Раменского после атаки БПЛА

Системы ПВО сбили 140 беспилотников в Подмосковье ночью. Их ликвидировали успешно, за исключением двух случаев в Раменском, где БПЛА поверили жилые дома. «Важно оперативно оказать максимальную помощь всем», — подчеркнул на заседании правительства губернатор Андрей Воробьев . После происшествия он прибыл в больницу к пострадавшим и в пункт размещения жителей.

«Сегодня в течение ночи наши средства ПВО Минобороны ликвидировали 140 БПЛА. К сожалению, один из инцидентов унес жизнь человека. Также два молодых парня ранены, находятся в тяжелом состоянии, но их жизни ничего не угрожает», — сказал губернатор.

В Раменскую больницу госпитализировали двоих. Четверых пострадавших отвезли в больницу в Жуковском.

«Это все говорит о том, что мы должны быть внимательны, должны быть бдительны. Мы с вами должны понимать, что, когда ложимся спать, отключить звук телефона — это не очень хорошая привычка», — подчеркнул Воробьев.

Все расходы на восстановление домов и компенсации жителям Подмосковье берет на себя вместе с областным Фондом капитального ремонта.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — заключил губернатор.

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