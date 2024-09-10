«Все расходы берем на себя». Губернатор — о восстановлении домов в Раменском после атаки БПЛА

Московская область и региональный Фонд капитального ремонта возьмут на себя все расходы при восстановлении домов в Раменском после атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев .

Он прибыл в пункт временного размещения жителей пострадавших домов, который открыли в Доме культуры имени Воровского.

«Все расходы на восстановление зданий мы берем на себя вместе с Фондом капитального ремонта Подмосковья. У нас есть небольшое количество квартир, в которые в ближайшее время нельзя будет войти», — сказал глава Подмосковья.

Для таких семей предложили несколько вариантов размещения: гостиницу или съемное жилье, денежную компенсацию.

«Все расходы мы компенсируем», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Удары пришлись на дома на Высоковольтной улице, где загорелись пять балконов, но в квартиры огонь не перешел, и на Спортивном проезде, где пострадали 54 квартиры.

Минувшей ночью системы ПВО сбили 14 беспилотников в Коломне, Подольске, Раменском, Люберцах и Домодедове.

Стало известно о гибели женщины 46 лет в Раменском. В пунктах временного размещения — 43 человека, их обеспечили горячим питанием.

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