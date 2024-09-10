Воробьев объяснил, когда жители Раменского смогут забрать вещи и домашних животных

Воробьев: вместе со спасателями из дома в Раменском можно будет забрать животных

Спасателям сейчас требуется время, чтобы понять, что заходить в подъезд пострадавшего при ударе дрона в Раменском безопасно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Как только будет ясно, что угрозы нет, внутрь можно будет попасть вместе со специалистами, чтобы забрать домашних животных, необходимые вещи и документы.

«У одной из жительниц — Ольги — на 10-м этаже остались коты. Как только мы поймем, что зайти в подъезд можно безопасно, вместе со спасателями заберем животных, необходимые вещи и документы. Но спасателям нужно время, чтобы обследовать подъезд», — подчеркнул Воробьев.

Предварительно известно, что МЧС сообщит о том, когда можно попасть в квартиры около восьми вечера.

«Постараемся дать эту информацию раньше», — добавил губернатор.

Ранее супруги, пострадавшие при взрыве БПЛА, рассказали, как их взрывной волной вынесло в коридор. Оба получили ожоги и порезались осколками стекол.