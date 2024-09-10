Рэпер из «Каспийского груза» рассказал об атаке дрона на его родной дом в Подмосковье

Рэпер Брутто из «Каспийского груза» показал, как выглядит его квартира после удара беспилотника по многоэтажке в Раменском. Кадры он опубликовал в Instagram*.

Артист рассказал, что приехал в квартиру в Раменском накануне вечером. По словам Брутто, он слышал звуки взрывов около 2:30 ночи.

«Сегодня ночью заехал поспать… Взрывов шесть я слышал», — рассказал рэпер.

В результате атаки в одной из комнат квартиры оказались выбиты стекла балкона. Также музыкант показал соседний жилой дом, где после прилета дрона начался пожар.

В ходе атаки БПЛА ВСУ в нескольких квартирах на 11-м и 12-м этажах многоэтажного дома на Спортивном проезде в Раменском начался пожар. Местный житель в беседе с 360.ru рассказал, что в результате прилета дрона в его квартире разрушилась межкомнатная стена.

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