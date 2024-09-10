«Ответят сполна!» В Госдуме пригрозили Украине последствиями за атаку БПЛА

Слуцкий: киевский режим сполна ответит за все теракты на территории России

Киевский режим ответит за все теракты в России, в том числе за удары беспилотниками по Раменскому. Об этом заявил РИА «Новости» депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

«Враг пытается посеять панику среди нас, привести к дестабилизации внутри России. Но не добьется этого никогда! За все теракты Зеленский и Ко ответят сполна», — подчеркнул он.

Слуцкий заявил, что ВСУ сместили акцент на мирные кварталы из-за того, что не могут одержать победу на поле боя. Он назвал подобные происшествия «сущностью террористического режима кровавого клоуна».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что атака дронов на Раменское и другие населенные пункты показала необходимость продолжать спецоперацию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.