«Ответят сполна!» В Госдуме пригрозили Украине последствиями за атаку БПЛА
Слуцкий: киевский режим сполна ответит за все теракты на территории России
Киевский режим ответит за все теракты в России, в том числе за удары беспилотниками по Раменскому. Об этом заявил РИА «Новости» депутат Госдумы Леонид Слуцкий.
«Враг пытается посеять панику среди нас, привести к дестабилизации внутри России. Но не добьется этого никогда! За все теракты Зеленский и Ко ответят сполна», — подчеркнул он.
Слуцкий заявил, что ВСУ сместили акцент на мирные кварталы из-за того, что не могут одержать победу на поле боя. Он назвал подобные происшествия «сущностью террористического режима кровавого клоуна».
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что атака дронов на Раменское и другие населенные пункты показала необходимость продолжать спецоперацию.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.