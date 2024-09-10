В Кремле в ответ на атаку дронов ВСУ заявили о необходимости продолжать СВО
Песков: Киев продолжает показывать свою сущность, атакуя жилые дома дронами
Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность, предпринимая атаки дронами на жилые дома, поэтому России необходимо продолжить СВО ради своей безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».
«Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность. Это враги. Мы должны продолжать военную операцию с тем, чтобы обезопасить себя от таких проявлений такого режима», — сказал официальный представитель Кремля.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна в течение ночи сбили 14 дронов ВСУ. Всего в Подмосковье уничтожили 20 беспилотников противника, уточнили в Минобороны.
В результате атаки в Раменском повреждения получили несколько многоквартирных домов.