В Кремле в ответ на атаку дронов ВСУ заявили о необходимости продолжать СВО

Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность, предпринимая атаки дронами на жилые дома, поэтому России необходимо продолжить СВО ради своей безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность. Это враги. Мы должны продолжать военную операцию с тем, чтобы обезопасить себя от таких проявлений такого режима», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна в течение ночи сбили 14 дронов ВСУ. Всего в Подмосковье уничтожили 20 беспилотников противника, уточнили в Минобороны.

В результате атаки в Раменском повреждения получили несколько многоквартирных домов.