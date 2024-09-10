Жительница Раменского: ночь атаки БПЛА я не смогу забыть никогда

Жительница Раменского наблюдала с балкона, как в городе сбили беспилотник. Подробности она рассказала в беседе с 360.ru.

Женщина пояснила, что проживает в доме на улице Чугунова. По ее словам, примерно с 02:38 она не могла уснуть из-за постоянных хлопков «над головой».

«Эту ночь я не забуду. <…> окна выходят как раз на Спортивную и Высоковольтную. Начало атаки наблюдала с балкона, видела, как сбили беспилотник», — подчеркнула местная жительница.

Все закончилось только вместе с рассветом около 05:00, уточнила она, добавив, что никому не пожелает пережить такое.

Еще одна семья чудом спаслась при атаке БПЛА в Раменском. Ударной волной супругов вынесло в коридор. Мужчина успел прикрыть жену, сам получил ожоги. Оба порезались о разбитые стекла.