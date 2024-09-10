Жительница Раменского рассказала о первых минутах после удара БПЛА по дому

Пять машин скорой помощи прибыли к дому на Спортивном проезде в Раменском, где в результате атаки БПЛА начался пожар, рассказала 360.ru местная жительница. Все это произошло в первые же минуты после ЧП.

«По нашему дому беспилотник влетел, приехали пять скорых, две пожарные машины. Нас вывели из дома, звучала противопожарная сирена», — подчеркнула она.

На верхних этажах дома полыхал огонь.

Еще одна жительница Раменского наблюдала за атакой беспилотника с балкона. Она не спала из-за шума и видела, как сбили БПЛА.

Семья чудом избежала гибели во время атаки БПЛА в Раменском. Мужчину и его жену выкинуло в коридор взрывной волной. Муж успел прикрыть супругу, при этом сам получил ожоги.