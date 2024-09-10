Погибшая при атаке БПЛА в Раменском работала охранником звезд

Погибшая после атаки БПЛА жительница Раменского работала в охране. Она была сотрудницей частного предприятия «Карат-Ц», которое занимается обеспечением безопасности звезд шоу-бизнеса, концертов и театров. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Погибшая, отметили в публикации, переехала в Раменское из Волгоградской области несколько лет назад. Во время атаки БПЛА женщина спала, и на нее упал обломок. В этой же квартире находилась ее подруга, которая смогла выбраться из здания.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил, что в результате атаки БПЛА в Раменском погибла 46-летняя женщина. Также пострадали три человека.
Минувшей ночью дежурные средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. По два БПЛА уничтожили в Раменском городском округе и Домодедове. По одному дрону сбили в Люберцах и Коломне.
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