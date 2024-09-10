«Было очень страшно». Жительница Раменского рассказала об ударе дрона по дому

После попадания беспилотника к жилому дому в Раменском бросились люди, чтобы помочь. Об этом сообщила 360.ru местная жительница, ставшая свидетельницей происшествия.

По ее словам, сначала им показалось, что взрыв произошел на подстанции.

«Смотрим в окна, видим, что мужчина бежит к новому дому, смотрит на машины и кричит: „Есть ли здесь живые люди?“ Начинает кричать», — рассказала она.

После этого, по ее словам, к месту происшествия побежали и другие жители соседних домов, вызвали скорую помощь и пожарных. Квартира, в которую попал беспилотник, выгорела очень быстро, добавила очевидица.

«Было очень страшно», — подытожила она.

Другая местная жительница наблюдала удар беспилотника с балкона. По ее словам, она почти всю ночь не могла уснуть из-за постоянных хлопков над головой.