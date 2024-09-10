Дело о теракте возбудили после массированной атаки БПЛА на российские регионы

После атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на регионы России возбудили уголовное дело о теракте. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом „б“ части 3 статьи 205 УК РФ („Террористический акт“)», — заявили в ведомстве.

В Следственном комитете подчеркнули, что в результате произошедшего погибла женщина и несколько человек пострадали.

Ранее в прокуратуре Московской области сообщили, что после атаки дронов ВСУ есть погибшие и пострадавшие. В результате прилета беспилотника в Раменском погибла 46-летняя женщина, а в квартирах многоэтажного дома на Спортивном проезде начался пожар.

Всего в течение ночи над российскими регионами сбили 144 украинских БПЛА. В Минобороны уточнили, что противник пытался атаковать объекты, расположенные в девяти областях России.