Тихая охота начинается. Какие грибы в Подмосковье появятся первыми, где и как их собирать Миколог Комиссаров: строчки лучше не собирать из-за содержания токсичных веществ

Зима в московском регионе выдалась в этом году снежной, поэтому для роста грибов сложились благоприятные. Микологи прогнозируют, что тихой охотой можно будет заниматься уже с апреля. 360.ru выяснил, каких грибов стоит ждать в Подмосковье первыми и о чем нужно помнить, чтобы не отравиться.

Почему весной обещают грибной бум?

Сугробы зимой были высокими, и земля сильно не промерзла, а это значит, что весной вся талая вода беспрепятственно попадет в почву и достигнет грибницы. Теплое начало весны, относительно быстрое таяние снега и отсутствие внезапной жары усиливают вероятность того, что грибов будет много. Земля успеет хорошо увлажниться и прогреться. Кстати, в отличие от осеннего, весенний грибной период короток: грибы появляются и исчезают буквально за пару недель. Важно успеть, пока земля парит, но трава еще не поднялась. С другой стороны, «грибная» волна может быть не одна. Микологи сходятся на том, что весной 2026 года стоит ожидать хорошего урожая сморчков и строчков. Ядовитые грибы весной практически не растут в средней полосе европейской части России. Исключение — строчок обыкновенный.

Какие грибы появятся в Подмосковье первыми?

Саркосцифа

Когда ждать: в течение апреля

Саркосцифа алая и саркосцифа австрийская — очень заметные грибы в виде блюдечек с красным содержимым. В диаметре эти грибы составляют всего два-три сантиметра. Иногда они появляются в лесу, даже когда там еще не полностью сошел снег. Эти грибы съедобны. «Они практически безвкусные, с очень слабым грибным запахом, слабым грибным вкусом, но с очень интересной текстурой — хрящеватой, хрустящей. В некоторых европейских странах они считаются деликатесом. Во Франции их макают в коньяк, а потом в сахар и используют в качестве небольшого аперитива», — рассказал 360.ru миколог Никита Комиссаров. Однако из-за плотной мякоти и трудоемкого очищения — каждое «блюдечко» надо обрабатывать отдельно — многие грибники предпочитают любоваться саркосцифой, а не наполнять этими грибами корзину.

Шампиньоны

Когда ждать: к концу апреля

Первые шампиньоны — лесной, полевой и обыкновенный — могут появиться в парковых и лесопарковых зонах. Это вкусные и питательные грибы, укрепляющие иммунитет. Иногда шампиньоны путают с молодыми мухоморами или поганками. У шампиньонов розовые или коричневые пластинки, приятный грибной или анисовый запах и нет мешочка у основания ножки.

Трутовик серно-желтый

Когда ждать: конец апреля — начало мая

Очень яркий и заметный желтый гриб — его даже называют «древесным цыпленком». Он мясистый и сочный, растет на древесном опаде, на поваленных деревьях и пнях. В трутовиках, как и в шампиньонах, содержатся полезные вещества, способствующие укреплению иммунитета. Главное — не собирать грибы в городской среде: они могут накопить токсины.

Сморчок

Когда ждать: к середине апреля

Сморчки можно встретить в смешанных лесах, особенно на местности, где в последние год-два происходили лесные пожары. Шляпка сморчка срастается с ножкой и напоминает губку или соты, рисунок на ней ровный, ячейки глубокие. Цвет — от светло-коричневого до серо-бурого. Внутри гриб практически полый — это можно обнаружить, разрезав его вдоль.

Интересно Важно: перед приготовлением сморчки придется тщательно очистить, промыть и отварить, лучше дважды, поменяв воду. Даже если грибы выглядят свежими, пренебрегать этим нельзя — необходимо избавиться от загрязнений и снизить риск отравления.

Следует отличать сморчок от строчка, или «ложного сморчка», у которого шляпка похожа на сморщенный мозг, складки хаотичные, цвет обычно темно-коричневый, а внутри при разрезе видно множество перегородок.

Строчок обыкновенный

Когда ждать: к середине апреля

Строчки обычно появляются одновременно со сморчками, в основном в сосновых лесах и песчаных почвах. Они выглядят оригинально, но лучше любоваться издалека — эти грибы накапливают в себе токсичное вещество герометрин.

Герометрин — это соединение, которое близко по своему строению к гептилу, ракетному топливу. Эти соединения вызывают очень серьезные поражения печени и почек. И при термической обработке — при отваривании и жарке — герометрин не разрушается, никуда не выводится. Поэтому лучше строчки в пищу не употреблять. Никита Комиссаров Научный сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук

Строчок гигантский, в отличие от обыкновенного, съедобен и безопасен. Но рисковать опять же не стоит, потому что из сложно различить. Как правило, строчок гигантский бежевый, а обыкновенный — красно-коричневый.

Миколог добавил, что весной появляются и другие виды съедобных грибов, но большой пищевой ценности они не представляют из-за маленьких размеров либо отсутствия вкуса.

Где собирать грибы весной в Московской области?

Многое зависит от вида гриба, но главным образом в апреле грибы растут на пригорках, откуда быстро стекают талые воды, в низинах и оврагах, на опушках в смешанных лесах и в старых вырубках, кострищах, заброшенных садах и дачных участках с прошлогодней листвой. Начать поиски стоит с южных склонов и кромки леса — в глубину хвойника, где холоднее, заходить пока нет смысла. Если говорить о конкретных видах грибов, которые можно найти весной, то шампиньоны любят открытые, хорошо освещенные луга, пастбища, огороды и сады; трутовик серно-желтый часто растет на пнях и стволах лиственных деревьев, в том числе погибших. Целые скопления таких грибов можно обнаружить на тополе или иве в парке. Строчки, как уже отмечалось, предпочитают песчаные почвы, на которые попадает много солнца. Их можно найти на вырубках, на обочинах и опушках. Сморчки легко обнаружить под ясенем, липой или осиной, у ручья или оврага, в осиннике или ольховнике. Саркосцифы растут группами и любят овраги и сырые лиственные леса, разлагающуюся древесину. Чаще всего их находят на иве, ольхе или клене.

Скорее всего, в пределах МКАД массового роста лесных грибов не будет, если не считать крупные лесопарки вроде «Битцевского леса». Вероятно, грибникам придется проехать за добычей минимум километров 50 от столицы. Грибными местами в Московской области считаются Коломна, Рузский городской округ, Ступино.

Где нельзя собирать грибы?

Возле трасс, промзон, полигонов и свалок, железных дорог. Грибы впитывают токсины, и даже съедобный и полезный гриб может стать ядовитым, если растет в загрязненной зоне.

В заповедниках и национальных парках. За это могут оштрафовать.

В парках и лесополосе в черте города. Качество воздуха и почвыздесь непредсказуемо, так что рисковать не стоит.

Как правильно собирать и есть грибы?

Выбирайте только те грибы, которые хорошо знаете . Если есть даже малейшие сомнения, лучше не класть гриб в корзину — за ошибку можно поплатиться здоровьем и даже жизнью. Срезайте гриб ножом, а не вырывайте из земли. Так вы не повредите его (весенние грибы особенно хрупки) и меньше травмируете грибницу. Нож должен быть острым. Игнорируйте гриб, если личинки съели большую часть его мякоти . У качественного гриба — целые шляпка, мякоть и ножка. Складывайте грибы в корзину — в ней они не помнутся, благодаря вентиляции не испортятся раньше времени. Перед тем как отправляться на тихую охоту, уточните, не находится ли лес в природоохранной зоне. Лучше не ходить в лес в одиночку. А если все же собирались, обязательно сообщите близким, где вас можно найти, возьмите с собой заряженный телефон и подготовьте навигатор, работающий без интернета. Не забудьте узнать прогноз погоды. Идти лучше в первой половине дня. В первую очередь, конечно, из соображений безопасности, но не только — чем раньше вы придете, тем ниже шанс, что другие грибники побывают на местности до вас.

Интересно Любые грибы нужно перед приготовлением промыть и тщательно разобрать, чтобы убедиться в их свежести, отсутствии насекомых и грязи. После этого идеально будет оставить грибы в подсоленной воде на четыре часа — так личинки, которые оставались внутри, выползут сами. А условно-съедобные грибы лучше вымачивать несколько дней. Готовить необходимо строго в день сбора. Грибы быстро портятся, так что хранить блюдо следует в холодильнике. Ни в коем случае не ешьте грибы с прогорклым запахом.

Даже сушеные, маринованные или замороженные грибы нельзя хранить слишком долго. Они могут не только утратить вкусовые качества, но и стать опасными для жизни из-за появления плесени и разложения белков. Если съесть залежавшиеся грибные заготовки, можно запросто получить проблемы с ЖКТ или аллергию. Например, блины с грибами можно хранить в морозилке не дольше двух-трех месяцев

Качественные съедобные грибы содержат витамины, полезные минералы и клетчатку, помогающую снизить уровень холестерина. Кроме того, умеренное употребление грибов в пищу благотворно влияет на сердце и сосуды, улучшает работу кишечника, поддерживает баланс сахара в крови. Хитиновая оболочка, содержащаяся в грибах, помогает выводить из организма токсины. Бонус для худеющих: поскольку грибы — довольно сытная еда, после них вам вряд ли захочется, например, налегать на сладости. Но есть и противопоказания. Грибы содержат растительный белок, который усваивается сложнее животного, и упомянутая хитиновая оболочка хоть и полезна, но почти не переваривается. Поэтому при злоупотреблении грибы могут вызывать тяжесть в животе. Их нельзя есть при печеночной недостаточности и острых хронических заболеваниях ЖКТ — гастрите, язвенной болезни, панкреатите и других. Лучше всего употреблять грибы в пищу не чаще пары раз в неделю и не объедаться: 100 граммов будет достаточно. Хорошо, если продукт будет входить в состав сложного блюда.



Как не нарваться на штраф при сборе грибов?

Помимо упомянутого правила о заповедниках и национальных парках, есть еще одно: нельзя собирать краснокнижные грибы. Ответственность за их сбор и уничтожение ужесточат с 1 сентября 2026 года, но соблюдать правила лучше уже сейчас. В Красной книге Московской области более 20 грибов. Среди них березовик розовеющий, грузlь золотисто-желтый лиловеющий, груздь пергаментный, саркосома шаровидная, спарассис курчавый и другие. Многие редчайшие грибы в единичных экземплярах находили в Одинцовском и Серпуховском городских округах.

Раньше сбор и уничтожение редких видов грибов в регионе никак не карались — закон защищал только исчезающие виды животных и растений. Теперь пробел в законодательстве решили восполнить. Правда, пока не совсем понятно, кто и как будет отслеживать нарушения. За сбор и продажу краснокнижных грибов физическим лицам придется заплатить от одной до трех тысяч рублей. Для должностных лиц сумма составит уже от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, а для юридических и вовсе от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Впрочем, особого стимула собирать их и не будет — съедобных и пригодных для лечебных целей среди них нет. Главное — не положить такой гриб в корзину случайно: можно не только потерять деньги, но и серьезно отравиться. Выход все тот же: собирать только знакомые грибы, а сомнительные экземпляры оставлять в лесу.