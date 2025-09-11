«7Дней»: срок хранения грибных заготовок влияет на их безопасность

Специалисты в области диетологии предостерегли любителей грибов от использования определенных видов при приготовлении супов. Некоторые съедобные грибы содержат токсины, которые могут перейти в бульон при варке, представляя опасность для здоровья, написал сайт «7Дней» .

Особое внимание следует уделить пластинчатым грибам с горьким млечным соком: груздям, волнушкам, сыроежкам, лисичкам и рыжикам. Эти грибы не рекомендуется добавлять в суп без предварительной обработки, включающей отваривание и обжаривание.

Сморчки и строчки, появляющиеся весной, также требуют особого подхода из-за необходимости длительной термической обработки. Прямое добавление этих грибов в суп может увеличить риск отравления.

Авторы Дзен-канала «Едим Дома» с Юлией Высоцкой подчеркивают, что срок хранения грибных заготовок влияет на их безопасность. Сушеные, маринованные или замороженные грибы со временем могут потерять вкусовые качества и стать непригодными для употребления из-за разложения белков и появления плесени. Это увеличивает риск аллергических реакций и проблем с желудочно-кишечным трактом.