Диетолог Соломатина предупредила, что гречка с грибами может вызвать тяжесть в животе

Гречка с грибами — популярное диетическое блюдо, которое, тем не менее, может стать причиной дискомфорта в животе. Диетолог Елена Соломатина в беседе с Life.ru рассказала, что основная проблема кроется в грибах.

Как пояснила специалист, грибы содержат растительный белок, который усваивается сложнее, чем животный. Кроме того, в них есть хитиновая оболочка, которая почти не переваривается в желудочно-кишечном тракте человека.

«В результате клетчатка не утилизируется, а начинает бродить и гнить, создавая нагрузку на кишечник, которая ощущается как камень в животе», — отметила врач.

Несмотря на сложности с перевариванием, хитиновая оболочка имеет и полезные свойства. Она действует как сорбент, связывая токсины и вредные вещества и помогая их выведению из организма.