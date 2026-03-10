Москвичей призвали готовиться к апрельской погоде на этой неделе

Гидрометцентр: 11 марта температура в Москве поднимется до +11 градусов

Столбики термометров в Москве на этой неделе поднимутся выше нормы на шесть и более градусов. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр сообщил «Интерфакс» .

Специалисты уточнили, что такие высокие температурные показатели больше соответствуют норме начала апреля, а не марта. Весеннее потепление в регион принес Атлантический циклон.

«В отдельные дни температура может приблизиться к рекордно высоким температурным показателям для этого времени», — рассказали в Гидрометцентре.

В среду москвичей ждет переменная облачность без осадков. Воздух днем прогреется до +9… +11 градусов, а ночью температура опустится до -2…+3 градусов.

Более облачная погода накроет мегаполис 12 марта. Ночью местами пройдут небольшие осадки, а столбики термометров покажут 0… +2 градуса. Днем обойдется без дождей, температура поднимется до +8… +10 градусов.

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил о начале метеорологической весны. Устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль начнется с 10 марта.