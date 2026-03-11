Грибной бум в Подмосковье может начаться уже в апреле

В Подмосковье уже в апреле начнется грибной бум из-за большого количества влаги. Об этом агентству «Москва» рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.

По прогнозам синоптиков, весна в Москве и Московской области будет теплой. Это, по мнению биолога, и усилит рост грибов. Любителям тихой охоты стоит готовиться к хорошему урожаю сморчков и строчков.

«Ожидается грибной бум, потому что очень много влаги», — сказал Глазков.

Он добавил, что первые съедобные грибы появятся в Подмосковье примерно через полторы недели. Речь пойдет о саркосцифе австрийской — ее можно будет собирать даже тогда, когда в лесу еще сохранится снег.

Если теплая погода удержится, весенний грибной сезон в регионе начнется раньше обычного и принесет заметно больше грибов, чем в более сухие годы.