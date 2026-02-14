14 февраля 2026 00:03 Сорвал — заплати. За сбор каких грибов в Подмосковье оштрафуют на 100 тысяч рублей 0 0 0 Фото: R. Kaufung/blickwinkel / www.globallookpress.com Подмосковье

За сбор грибов, внесенных в Красную книгу Подмосковья, начнут штрафовать. Новые правила введут в регионе с 1 сентября 2026 года. Что лучше не класть в корзину на тихой охоте и чем грозит нарушение — в материале 360.ru.

Новые правила сбора грибов в Московской области

В Красную книгу Подмосковья включены 22 гриба. До недавнего времени за сбор и продажу ценных и редких видов грибникам фактически ничего не грозило. Административная ответственность предусмотрена только за уничтожение краснокнижных животных и растений. Законопроект, который внес в Московскую облдуму губернатор Андрей Воробьев, исправил правовой недочет. Теперь сбор и продажа грибов, внесенных в Красную книгу региона, будут караться штрафами: для физических лиц — от тысячи до трех тысяч рублей, для должностных — от 20 тысяч до 30 тысяч, для юрлиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Изменения должны вступить в силу уже с осени, то есть как раз в самый разгар грибного сезона. По словам министра экологии и природопользования региона Виталия Мосина, в списке нет съедобных или пригодных для использования в медицинских целях грибов. Однако многие из них похожи друг на друга, можно взять краснокнижный по незнанию — и не только нарваться на штраф, но и серьезно отравиться. Редкий гриб могут не отличить даже сами инспекторы, отметил миколог Максим Дьяков в беседе с Regions. Он дал простой совет: брать только хорошо известные. Но для общего развития знать список запрещенных краснокнижных грибов Подмосковья все же стоит.

Фото: РИА «Новости»

Какие грибы занесены в Красную книгу Подмосковья Березовик розовеющий

Распространен в Европе и Азии. В России встречается редко, растет в августе–сентябре одиночно или группами по две-пять штук. Распространение березовика розовеющего не удалось достаточно изучить, поскольку он очень похож на березовик шершавый и их часто путают. У гриба темно-коричневая или серовато-коричневая шляпка, грязно-белая ножка с темно-бурыми или черными чешуйками. Мякоть белая, на разрезе розовеющая, на ножке иногда зеленоватая. В Московской области редкий гриб встречается в Одинцовском, Серпуховском, Дмитровском и Можайском городских округах.

Гиропорус синеющий

Распространен в Европе, Северной Америке, встречается в европейской части России, на Северном Кавказе, на Дальнем Востоке. В Подмосковье его находили в Серпуховском, Одинцовском и Егорьевском округах. Чаще всего эти грибы растут по одному. Их шляпка и гименофор (поверхность плодового тела) синеют при прикосновении, мякоть также быстро приобретает синеватый оттенок на разрезе. В обычном состоянии шляпка кремовая, гименофор белый.

Фото: F. Hecker/blickwinkel / www.globallookpress.com

Говорушка подогнутая, или рыжая

Этот гриб часто встречается в Европе, в России его находили в хвойных и лиственных лесах Подмосковья (в Одинцовском округе), Ленинградской области, Прибайкалье, Приморском крае и других регионах. Говорушки рыжие растут большими скоплениями с августа по октябрь. Узнать их можно по шляпке с завернутыми вниз краями.

Груздь золотисто-желтый лиловеющий

Встречается в Европе, Азии, Северной Америке, на территории России — в европейской части, Сибири и на Дальнем Востоке, главным образом, во влажных хвойных лесах, березняках и тундре. В Московской области — в Одинцовском, Дмитровском и Егорьевском округах. Растет в августе–сентябре, в основном большими группами. У гриба желтая клейкая шляпка с широко подвернутым мохнатым краем. Если надавить на нее, становится лиловой.

Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com

Груздь пергаментный

В России растет на территории европейской части, Сибири и Дальнего Востока, в Подмосковье встречался в Одинцовском и Серпуховском округах. Очень похож на груздь перечный, поэтому недостаточно изучен. Находят его редко, растет группами по два-пять грибов. Отличительные черты — длинная ножка (не менее диаметра шляпки) и вдавленная в центре шляпка. Обитает в еловых и елово-березовых лесах.

Ежовик коралловидный

В России встречается по всей лесной зоне, в Московской области гриб впервые обнаружили в 1908 году. Растет в Одинцовском, Подольском, Серпуховском, Клинском и других округах. Спутать ежовик коралловидный с другим грибом сложно. У него разветвленное белое или кремовое плодовое тело, «ветви» в шипах, направленных вниз. Растет с июля по сентябрь, но не каждый год. Найти его можно на пне и валежнике березы, осины, вяза или ольхи.

Фото: Patrick Pleul/dpa / www.globallookpress.com

Каштановый гриб

Встречается в Европе, Азии, Северной Америке и некоторых регионах России, среди которых Московская область (Одинцовский, Серпуховский и Егорьевский округа, Красногорск). Растет с июля по сентябрь в широколиственных и смешанных лесах, на опушках. Плодоносит не каждый год, в засушливые сезоны не встречается. У гриба шляпка шоколадного или рыже-коричневого цвета, коричневая ножка и белая мякоть.

Леоция студенистая, или скользкая

Чаще всего встречается в северной умеренной зоне, в России — в Одинцовском округе Подмосковья (с 1989 года), в Ленинградской области, Приморском крае и на Курильских островах. Леоцию студенистую изредка можно встретить в заболоченных местах или разрушенной древесине с июля по октябрь. Растет большими группами. У гриба небольшая шаровидная шляпка, вдавленная в центре, и длинная — до восьми сантиметров — ножка.

Фото: Hans Lang/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Осиновик белый

Распространен в Европе и Северной Америке, встречается в северных и центральных регионах европейской части России и в Восточной Сибири. В Подмосковье единичные экземпляры находили в Одинцовском, Серпуховском, Можайском и Егорьевском округах с июля по октябрь. В основном осиновик белый растет небольшими группами, по два-три гриба, в незасушливые сезоны. Как нетрудно догадаться, его цвет белый. Шляпка полушаровидная, толстая ножка длиной до 17 сантиметров утончается к ней. Мякоть на разрезе меняет цвет: в шляпке становится синевато-серой, в ножке — в бледно-розовой, лиловатой или красноватой.

Паутинники: лазоревый, фиолетовый и чешуйчатый

В Красную книгу Подмосковья занесены сразу три вида паутинника. Они различаются по цветам, но в остальном внешне похожи: небольшая аккуратная шляпка и длинная, нередко изгибающаяся ножка. Лазоревый паутинник встречали в Одинцовском округе Подмосковья, фиолетовый — в Одинцовском, Серпуховском и Клинском, чешуйчатый — в Одинцовском, Серпуховском и Наро-Фоминском округах.

Фото: паутинник фиолетовый / А. И. Ульянов / Министерство экологии и природопользования Московской области

Полубелый гриб

Растет в Европе и Северной Америке, в центральной и южной частях европейской России и на Северном Кавказе. Этот вид предпочитает широколиственные и смешанные леса, где есть дуб. В Подмосковье полубелый гриб встречали только в Одинцовском городском округе, и то до 2002 года. У него выпуклая желто-коричневая шляпка, которая со временем растрескивается. Желтые трубочки зеленеют при прикосновении. Ножка желто-коричневая, у основания вздутая.

Приболотник желтый

Встречается в Европе и некоторых районах Азии. В России его изредка можно увидеть в хвойных и смешанных лесах в европейской части, Сибири и Приморском крае. В Московской области единичные экземпляры находили с 1909 года, в основном, в Одинцовском и Серпуховском округах в августе и сентябре. У приболотника желтого цилиндрическая или чуть утолщенная к основанию ножка, желтоватая шляпка, кремовая мякоть.

Саркосома шаровидная

Один из самых редких грибов Подмосковья, изредка встречается в апреле–мае. Его легко узнать по шаровидной форме. Сперва гриб закрыт, потом раскрывается, внутри содержит воду. В Московской области саркосому шаровидную находили всего пять-семь раз, всегда в Одинцовском округе, в старых хвойных и смешанных лесах.

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Интересно Есть поверье о том, что саркосома шаровидная якобы обладает лечебными свойствами, но на самом деле этот гриб несъедобен.

Спарассис курчавый, или Грибная капуста

Распространен во многих регионах России, но очень редок и встречается в единичных экземплярах. Растет в августе и сентябре, однако не каждый год. В Московской области спарассис курчавый находили с 1908 года в Одинцовском, Подольском, Серпуховском и Егорьевском округах. Гриб, действительно напоминающий капусту, растет на корнях или у основания стволов деревьев как паразит.

Фото: Patrick Pleul/dpa / www.globallookpress.com

Сыроежки: зеленоватая, золотистая, разнопластинчатая

Самый редкий из этих видов — сыроежка разнопластинчатая. Ее, как и зеленоватую, встречали в Подмосковье только на территории Одинцовского округа. Сыроежку зеленоватую также обнаруживали в Наро-Фоминском, Рузском и Домодедовском округах. Грибы всех трех видов растут с июля по сентябрь. Шляпка зеленоватой и разнопластинчатой сыроежек имеют зеленый оттенок.

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Трутовик овечий

В России этот гриб встречается во многих регионах, но редко, в основном большими скоплениями. В Московской области его находили в Одинцовском, Рузском и Наро-Фоминском округах. У трутовика овечьего белая или серовато-желтоватая шляпка, плотная и гладкая ножка. Эти грибы можно встретить в основном в еловых лесах с июля по октябрь.

Трутовик разветвленный

Редчайший для Московской области вид. На западе региона его фиксировали только в 2015, 2021 и 2023 годах. У плодовых тел трутовика разветвленного необычная форма — они состоят как бы из множества сросшихся грибов. Некоторые экземпляры достигают 50 сантиметров в диаметре. Гриб растет у основания стволов и пней лиственных пород деревьев.

Фото: Д. Юдин / Министерство экологии и природопользования Московской области

Чешуйчатка золотистая

Встречается в европейской части России, Приморском крае и Западной Сибири. В Московской области этот гриб видели лишь несколько ращз — в парках и на лесных опушках в Серпуховском округе. Обычно чешуйчатка золотистая растет одиночно. У нее золотистая шляпка, иногда с красным оттенком, довольно высокая (до 25 сантиметров) бурая или золотистая ножка. Мякоть белая либо желтоватая. Этот вид моно увидеть на разложившейся древесине.