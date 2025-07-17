Доцент РОСБИОТЕХа Кулач напомнила, что свежие грибы нужно вымачивать в подсоленной воде

Грибы — ценный источник витаминов B, C и D, минералов и клетчатки. Однако перед употреблением их необходимо правильно обработать, чтобы избежать риска бактериальной инфекции. Об этом напомнила доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности РОСБИОТЕХа Полина Кулач в интервью «Газете.Ru».

«Учитывая все риски, грибы необходимо выбирать уже на поляне: срезать грибы с сохраненной шляпкой, мякотью и ножкой. Если личинки съели большую часть мякоти, такие грибы точно не стоит собирать», — отметила эксперт.

После сбора грибы нужно тщательно очистить от крупного мусора, промыть в проточной воде и оставить на четыре часа в подсоленной воде. Личинки не любят соль, поэтому они сами выползут, написал RT.

«Для супа — 20–25 минут после закипания. Перед маринованием — 30 минут. Перед заморозкой — 20 минут. Перед жаркой — 10–15 минут», — добавила эксперт о продолжительности варки грибов.

Условно съедобные грибы, такие как сморчки и строчки, требуют особого внимания. Их необходимо вымачивать в течение нескольких дней и проводить несколько этапов термообработки.

Не стоит собирать грибы в загрязненных районах — они накапливают тяжелые металлы. Если есть сомнения в безопасности грибов, лучше их выбросить, заключила Кулач.