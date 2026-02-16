Эксперт по питанию Анищенкова сообщила, что начинка может сократить срок годности блинов

Масленица — время народных гуляний и поедания блинов. Однако важно правильно хранить это блюдо, чтобы избежать проблем со здоровьем. Подробнее рассказала руководитель направления «Продукты питания» Фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова в беседе с Life.ru .

По ее словам, при комнатной температуре блины можно хранить около четыре-пять часов. К признакам порчи эксперт отнесла неприятный кислый запах, изменение цвета или текстуры.

Важно учитывать, что начинка может сократить срок годности блинов. Если используются скоропортящиеся продукты, такие как мясо или рыба, то период хранения будет меньше. Блины с грибами или картошкой можно держать в морозилке около двух-трех месяцев, а с творогом или луком — не более одного месяца.