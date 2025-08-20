Биолог Нестерова призвала собирать только хорошо знакомые виды грибов

В августе наступает время активного роста грибов: подосиновиков, лисичек, шампиньонов и других. Однако специалисты Пермского Политеха напомнили о существовании опасных двойников, сообщило Ura.ru .

Кандидат биологических наук, доцент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Лариса Нестерова указала на отсутствие универсального признака, позволяющего отличить ядовитый гриб.

«Чтобы избежать отравлений, собирайте только хорошо знакомые виды, предпочтение, отдавая молодым плодовым телам, так как они меньше накапливают токсины», — отметила эксперт.

Кроме того, специалист посоветовала не собирать грибы рядом с дорогами, промышленными зонами и свалками, поскольку они активно впитывают вредные вещества.