Диетолог Денисенко посоветовала включить грибы в осенний рацион

Осенью важно поддерживать здоровье, и в этом могут помочь шампиньоны и вешенки. Эти грибы не только питательны, но и способствуют укреплению иммунитета в сезон простуд, рассказала диетолог Людмила Денисенко в беседе с сайтом KP.RU .

По словам врача, содержащийся в продукте бета-глюкан «подстегивает» защитные функции организма.

«А еще грибы — отличный источник витамина D, из-за недостатка которого повышается риск заражения вирусными заболеваниями», — отметила специалист.

Она также напомнила, что в грибах есть меланин — естественный антиоксидант, который защищает клетки от вредных воздействий. Однако важно помнить, что грибы могут накапливать токсины и тяжелые металлы, поэтому эксперт посоветовала собирать их вдали от дорог и промышленных предприятий.