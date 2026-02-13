Штрафы за сбор краснокнижных грибов введут в Подмосковье с 1 сентября

В Подмосковье введут административную ответственность за сбор и продажу грибов, которые внесены в Красную книгу региона. Соответствующий законопроект внес в Московскую областную думу губернатор.

Изменения коснутся Кодекса об административных правонарушениях.

«Дело в том, что до настоящего времени такая ответственность распространяется на животных и растения, однако грибы — это отдельное царство живой природы, которое сочетает в себе признаки как флоры, так и фауны. Соответственно, человек, который изъял или уничтожил редкий гриб, формально мог уйти от ответственности. Теперь этот правовой недочет будет устранен», — пояснил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Краснокнижные грибы, которые растут на территории региона, несъедобны, а также непригодны для использования в других целях.

Изменения должны вступить в силу уже 1 сентября. За нарушение будет грозить штраф от тысячи до трех тысяч рублей для физических лиц, от 20 до 30 тысяч рублей — для должностных, а также от 50 до 100 тысяч — для юридических.