Штрафы за сбор краснокнижных грибов ввели в Подмосковье

В Подмосковье установили ответственность за незаконный сбор и продажу краснокнижных грибов. Штрафы будут составлять от одной до трех тысяч рублей для физических, от 20 до 30 тысяч — для должностных и от 50 до 100 тысяч — для юридических лиц.

В Мособлдуме отметили, что сбор грибов, не входящих в Красную книгу Московской области, останется разрешенным.

Председатель Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин напомнил, что штрафы за незаконную добычу в отношении редких растений и животных уже были предусмотрены. При этом уничтожение краснокнижных грибов ранее никак не регулировалось.

«Теперь же охранительные нормы распространили и на редкие виды грибов, такие как трутовик овечий, саркосома шаровидная, полубелый гриб, что позволит обеспечить их защиту наравне с исчезающими видами животных и растений, что соответствует принципам системного подхода к сохранению биологического разнообразия», — пояснил Владимир Шапкин.

Закон вступит в силу 1 сентября. До этого времени жителям разъяснят новые правила.