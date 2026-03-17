Весной в России можно найти более 20 видов съедобных грибов, однако наиболее популярными среди грибников остаются сморчки и строчки. Об этом в интервью ОТР рассказал миколог и кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

Он отметил, что весенний период особенно привлекателен для «тихой охоты», так как в средней полосе европейской части России практически отсутствуют ядовитые грибы. Единственным исключением является строчок обыкновенный, который представляет опасность для здоровья.

«Его двойником съедобным и полностью безопасным является строчек гигантский. Различить их не так просто по внешнему виду, хотя строчок гигантский, как правило, бежевого цвета, а строчок обыкновенный — красно-коричневого», — пояснил эксперт.

По его словам, проще всего отличить эти грибы по их местам обитания. Ядовитый строчок обыкновенный предпочитает сосновые леса, посадки и песчаные почвы.