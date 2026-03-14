Первые грибы могут появиться в средней полосе России уже в апреле

Первые весенние грибы могут появиться в средней полосе европейской части России уже в апреле. Об этом РИА «Новости» сообщил миколог и кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

«Если во второй половине марта установится достаточно теплая погода, и снег растает быстро и хорошо увлажнит землю, а земля прогреется, то где-то с конца, а местами и с середины апреля можно ждать одну или несколько хороших, больших волн первых весенних грибов. В основном речь идет о строчках», — сказал он.

Вишневский уточнил, что прогноз актуален для средней полосы.

