Сегодня 15:35 От лисичек до шампиньонов. Как правильно собирать грибы и куда за ними ходить Миколог Комиссаров: собирать стоит только те грибы, в которых уверен 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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С наступлением лета настал сезон сбора грибов. Однако не все знают, какой улов в корзине принесет пользу и подойдет для вкусного обеда, а чем можно отравиться. Нюансы безопасной тихой охоты — в материале 360.ru.

Как собирать грибы? Миколог, сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Никита Комиссаров напомнил, что в первую очередь не стоит собирать неизвестные грибы. «Если вы на секунду сомневаетесь в том, съедобный этот гриб или нет, то лучше перестраховаться и не собирать. Главное помнить, что любой неизвестный гриб — потенциально опасный, ядовитый», — сказал он. Эксперт рекомендовал не ходить в лес в одиночку. Если человек совсем не разбирается в грибах, лучше взять с собой более опытного товарища.

Фото: РИА «Новости»

Как обезопасить себя в походе в лес Кроме того, важно подумать о безопасности, чтобы не нарваться на клещей. Надевать яркую одежду, на которой паразиты будут хорошо видны. Кончики штанов заправлять в носки, низ кофты — в штаны. Также перед походом стоит опрыскать себя средством от насекомых. «Самое главное, конечно, это собирать только те грибы, в которых точно уверены, что они съедобны.», — сказал Комиссаров. Миколог призвал не собирать грибы в городских парках и вдоль дорог. Лучше всего идти за ними вглубь леса. Грибы накапливают в себе тяжелые металлы, которые могут нанести вред здоровью. «Сейчас в лесу уже можно начать встречать ранние лисички. Думаю, их очень сложно с чем-то перепутать. Можно встретить уже белые грибы. В принципе, их тоже непросто с чем-то перепутать в нашей полосе», — сказал собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

С чем можно спутать шампиньоны Эксперт рекомендовал внимательнее собирать шампиньоны. Их можно перепутать с молодыми мухоморами или поганкой. Кроме того, у таких грибов есть ядовитые двойники, но их отличить легче — при повреждении они ярко желтеют и пахнут аммиаком. «Можно перепутать летние опята, можно иногда перепутать с опенком серно-желтым, но, думаю, тут просто нужно обращать внимание на цвет пластинок, потому что у летнего опенка пластинки все-таки рыжего-бурого цвета, светлые, а у ложного — серно-желтого», — сказал он. Также Комиссаров отметил, что у несъедобного опенка неприятный запах.