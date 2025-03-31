Челночная дипломатия завела не туда. Где США просчитались с Россией и Украиной

Завершился очередной раунд челночной дипломатии США по урегулированию конфликта на Украине. Неделя началась с переговоров в Эр-Рияде, где Россия и США обсудили прекращение ударов по энергетическим объектам, а также безопасность судов в Черном море. После американцы провели короткую встречу с украинскими дипломатами, которым передали новый вариант договора сделки о недрах. Почему Штаты не добились успеха ни в одном из диалогов, разобрался 360.ru.

О чем договорились Россия и США

Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде прошли в понедельник, 24 марта. Они продолжались более 12 часов, а о результатах стало известно только на следующий день. Белый дом опубликовал официальное заявление, в котором говорилось, что Россия согласилась обеспечить безопасность торговых судов в Черном море.

Фото: РИА «Новости»

Ответным шагом США взяли на себя обязательство восстановить для российских аграриев и производителей удобрений доступ к мировому рынку, снизить расходы на страхование судов, расширить доступ к портам и платежным системам.

Также стороны договорились разработать меры по реализации соглашения о запрете ударов по энергообъектам России и Украины, о чем предварительно договорились президенты Владимир Путин и Дональд Трамп. Практически идентичный релиз администрация США выпустила по итогам встречи с украинской делегацией.

На забытые случайно или намеренно нюансы американским коллегам указала пресс-служба Кремля, выпустившая свое заявление. В ней говорилось, что Россия подтвердила только готовность прекратить удары по энергетическим объектам.

Фото: РИА «Новости»

Эта договоренность вступила в силу с 18 марта 2025 года на 30 дней. Соглашение прекратит действовать досрочно, если одна из сторон его нарушит.

На обеспечение безопасности судов в Черном море Россия согласилась только после снятия ограничений с Россельхозбанка и других финансовых организаций, через которые идет оплата за сельскохозяйственную продукцию и удобрения, а также их подключения к системе международных платежей SWIFT.

Другими условиями стали снятие санкций на работу страховых компаний с судами, перевозящими российскую продукцию, отмена ограничений на обслуживания в портах, а также возобновление поставок сельскохозяйственной техники в Россию.

Какие договоренности оказались нарушены или невыполнимы

Принявшая договоренность о прекращении ударов по энергетическим объектам Украина нарушила свои обязательства, нанеся целую серию ударов по энергетической инфраструктуре России. В пресс-службе Минобороны в конце недели заявили, что украинские военные на фоне заявлений о прекращении атак на энергообъекты только нарастили количество и силу атак.

На Украину надавили даже власти Казахстана после ударов по расположенной в России инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), через который идет прокачка нефти из республики. МИД Казахстана объявил, что начал переговоры с украинскими коллегами, чтобы остановить атаки на станции компании. В КТК заявили, что удары привели к падению финансовых показателей, что негативно сказалось на интересах инвесторов, среди которых есть американские компании.

Возможность снятия санкций с российских аграриев, обслуживающих их банков и судов, перевозящих сельскохозяйственные грузы оценил госсекретарь США Марко Рубио.

Фото: Freddie Everett/Us State/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Это зависит не от нас. Это также зависит от наших партнеров в Европе, у которых есть санкции, которые должны быть приняты во внимание в рамках любой финальной сделки, — заявил он.

Фактически он признал невозможность снятия ограничений без давления на Евросоюз. На эту реплику ответил президент Франции Эммануэль Макрон, принявший в Париже съезд «коалиции желающих» — 30 стран, продолжающих поддержку Украины. Он сказал, что о снятии санкций с России можно говорить только после прекращения боевых действий.

Воскресные угрозы Трампа

Начавшаяся с переговоров неделя закончилась на высокой ноте. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на нефть из России, если соглашение о прекращении огня сорвется.

Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Он подчеркнул, что новые ограничения коснутся и покупателей сырья, которым запретят вести бизнес с американскими компаниями.

Если Россия и я не сможем договориться о прекращении кровопролития на Украине и если — я думаю, что это была вина России, хотя, возможно, и нет — я решу, что это была вина России, то введу вторичные пошлины на всю нефть, поступающую из нее. Дональд Трамп Президент США

Американский лидер пояснил, что речь идет о тарифах в размере от 25 до 50% и добавил, что в ближайшее время он планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Трамп добавил, что взбешен и зол после его заявления с критикой украинского лидера Владимира Зеленского. Речь идет о словах Путина, что на Украине нужно ввести внешнее управление под эгидой ООН для проведения новых выборов, потому что действующие власти потеряли свою легитимность.

Угрозы Трампа закончат переговоры с Россией?

Санкции против покупателей российской нефти не сработают. Основными импортерами сейчас выступают Китай и Индия — два экономических гиганта, которым США противостоять просто не смогут. Об этом в беседе с 360.ru заявил политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.

По его словам, Трамп вряд ли пойдет против покупающей российскую нефть Венгрии, где у власти находится один из ближайших европейских партнеров американского лидера Виктор Орбан.

Эти заявления, скорее выдают нервозность, потому что время работает против Трампа. Он решил оказать психологическое давление на Россию, которое также направлено на внутреннюю аудиторию. Внутри США на него идет серьезная атака, что он склонился в сторону Москвы и давит только на Киев. Он показал, что рычать может в обе стороны. Сергей Станкевич Политолог и независимый аналитик

Он напомнил, что Россия неоднократно подтверждала свою готовность прекратить боевые действия. Но для этого требуется конкретный документ с договоренностями, который подпишут все.

Отвечая на вопрос о безопасности в Черном море Сенкевич напомнил, что Россия боевых действий в акватории не ведет.

Фото: РИА «Новости»

«Здесь речь идет об ударах по портам: трем у Николаева и двум в Одессе. Россия готова подписать и такую договоренность, но надо дать гарантии, чтобы через них не завозили оружие и боеприпасы», — добавил собеседник 360.ru.

Политолог подчеркнул, что условия для двух сторон должны быть равными. Если Украина сможет вывозить морским путем свои товары, то и Россия не должна остаться в стороне. Сейчас она это делает с огромными ограничениями, поэтому их нужно снять, чтобы ситуация была равноправной.

Условия России вполне разумные. Но для прекращения боевых действий требуются правовые документы, а не заявления в ходе пресс-конференций или через СМИ. Сергей Станкевич Политолог и независимый аналитик

Никаких препятствий для продолжения переговоров, как отметил Станкевич, он не видит. Но есть главная проблема — много публичных заявлений и мало конкретных договоренностей. Поэтому России стоит настаивать на том, чтобы подписать документы, которые станут началом прекращения конфликта.

О чем договорились Украина и США

Сделку о полезных ископаемых Зеленский планировал подписать еще в конце февраля. Но своим поведением на переговорах в Белом доме с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом он спровоцировал скандал на глазах у журналистов.

Спустя две недели стороны вернулись к этой теме. Украинская делегация получила новый, уже третий по счету, вариант соглашения. Во время визита в Париж Зеленский пояснил, что это пока не окончательный вариант и в ближайшее время он его подписывать не намерен. Содержание документа оказалось в распоряжении журналистов и удивило многих.

Что кроется за сделкой о редкоземельных металлах США и Украины

Ресурсная сделка между США и Украиной напомнила анекдот, где мыши кололись, но продолжали упорно есть кактус. Об этом в комментарии 360.ru заявил политолог и член клуба «Дигория» Дмитрий Матюшенков.

Он пояснил, что изначально Зеленский рассчитывал, что в рамках заключенного мирного договора США начнут инвестировать в экономику Украины, добывая залежи ценных ресурсов, которые самостоятельно страна разработать не может.

«Это стало бы своего рода гарантом безопасности для Украины с одной стороны, дополнительно позволив получить инвестиции в свою экономику, которая как никогда нуждается в этом», — пояснил Матюшенков. Но еще на переговорах в феврале стало ясно, что просто так США вкладывать деньги в Украину не намерены, а сам договор предусматривает возмещение затрат на военную и гуманитарную помощь через доход от полезных ископаемых.

Фото: РИА «Новости»

Все деньги планировалось направлять в фонд, находившийся под полным контролем американцев, которые никаких гарантий безопасности на себя брать не хотели.

Такие условия не устроили ни правительство Украины, ни их европейских партнеров, которые также рассчитывали получить доступ к украинским недрам. Дмитрий Матюшенков Политолог и член клуба «Дигория»

Евросоюзу редкоземельные металлы нужны для развития «зеленой энергетики», а США важно избавиться от зависимости от Китая, который остается главным поставщиком лития и шантажирует американцев, когда ему удобно. В последнем проекте договора США ужесточили свои условия. Они предложили перечислять половину доходов Украины от ренты недр, лицензий на разработку, а также инфраструктурных проектов в подконтрольный американцам фонд. При этом каждый год сумма увеличится на 4%.

Фото: РИА «Новости»

Кроме того, страна обязуется передавать всю информацию об инвестиционных проектах американцам и дать им приоритет в праве на вложение денег. Кроме получения доходов, США также получат налоги, все возможные споры станут решать только через суды в Нью-Йорке, имущество нельзя реинвестировать и продавать стратегическим конкурентам американцев.

Такое предложение иначе как кабальным не назовешь. Но аргументов у Киева немного. Противопоставить что-либо американской администрации он сейчас не может. Украина зависит от позиции США в рамках переговоров о мире, что ослабляет ее позиции по ресурсной сделке. Дмитрий Матюшенков Политолог и член клуба «Дигория»

Политолог заключил, что до подписания контракта еще далеко, но американцы ясно дали понять, что продолжат вести переговоры с позиции силы, продавливая украинские власти, понимая их слабую позицию, а также используя для большей сговорчивости для начала мирных переговоров.