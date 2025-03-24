Дискуссия на 12 часов. Чем закончились переговоры России и США в Эр-Рияде

В Эр-Рияде завершились многочасовые переговоры между Россией и США, посвященные украинскому конфликту. Делегации трижды уходили на перерыв. О чем им удалось договориться и получилось ли — в материале 360.ru.

Кто представлял Россию и США на переговорах в Эр-Рияде В столицу Саудовской Аравии на рабочую встречу с американской стороной прибыли глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Переговорщиков отбирал лично президент Владимир Путин. «Это выбор президента Российской Федерации, и они наилучшим образом представят Россию на этих переговорах», — отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. США включили в экспертную группу старшего директора Совета национальной безопасности Белого дома Эндрю Пика и высокопоставленного сотрудника Госдепартамента Майкла Антона.

Сколько продлилась встреча в Саудовской Аравии Делегации встретились в здании отеля Ritz-Carlton утром 24 марта. О старте переговоров, направленных на достижение прогресса по вопросу прекращения огня на Украине, сообщил телеканал Al Arabiya. Для них, что ожидаемо, выбрали закрытый формат. Среди прочих тем встречи упоминали обсуждение нюансов по возможному возобновлению Черноморской инициативы — этот вопрос подняли президенты России и США во время последнего телефонного разговора. Около полудня источник РИА «Новости» сообщил, что переговоры продлятся долго, а еще через полтора часа стороны ушли на обеденный перерыв. Карасин подчеркивал в беседе с агентством, что проблемы экспертные группы обсуждают серьезнейшие, а говорить об отсутствии взаимопонимания не приходится.

Мы сидим уже сколько — третий час, разговариваем о серьезнейших проблемах. Так что продолжим этот разговор. Григорий Карасин сенатор, член переговорной группы

О втором перерыве объявили спустя почти шесть часов дискуссий, а на третий стороны ушли после восьми, уточняло РИА «Новости». И только около 21:00 по московскому времени Карасин заявил о близком завершении диалога. Источник агентства назвал переговоры самой долгой встречей в 2025 году. Они продлились более 12 часов. Совместное заявление по итогам дискуссии опубликуют, по данным РИА «Новости», 25 марта.

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Чего ждать от переговоров России и США в Эр-Рияде В беседе с «Интерфаксом» Карасин еще днем отмечал, что на них обсуждают довольно злободневные темы, но ожидать «каких-то масштабных документов» по итогам подобных встреч было бы неверно. «Не каждые переговоры обязательно оканчиваются какими-то масштабными документами и договоренностями. Важно все время поддерживать контакт и понимать точку зрения друг друга. Это удается», — подчеркивал сенатор. Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время выступления в РЭУ имени Плеханова напомнила — работу ведут сразу по нескольким направлениям, прорывов ждать не стоит.

Конечно, это переговоры, которые проходят за закрытыми дверями. Нужно не столько ждать каких-то прорывов, сколько понимать, что работа идет по нескольким направлениям. Мария Захарова официальный представитель МИД

Дипломат, уточнило РИА «Новости», также указала на необходимость учитывать определенные Россией цели и задачи в рамках спецоперации. Философ, политолог и социолог Александр Дугин в эфире радио Sputnik отмечал, что переговоры в Эр-Рияде стоит оценивать как «технический раунд»: все принципиальные вопросы будут решать на уровне лидеров двух стран — Владимира Путина и Дональда Трампа. Но сам факт встречи России и США, по его словам, очень важен. «Безусловно, столь масштабный вопрос, как прекращение войны между двумя сверхдержавами с ядерным оружием, требует серьезных проработок множества технических проблем. Судя по составу этой делегации, это довольно технические участники с нашей стороны», — сказал философ. По мнению политолога-американиста Константина Блохина, сама длительность переговоров указала на желание сторон договориться.

Если бы Россия и США не испытывали особых надежд сегодня, то встреча завершилась бы гораздо раньше. Константин Блохин политолог-американист

В беседе с 360.ru он напомнил, что Трамп неоднократно заявлял о желании добиться прорыва в урегулировании кризиса на Украины, но многое в вопросе зависит от нее самой. «Даже если США и Россия договорятся, не факт, что эти договоренности не начнет саботировать киевский режим. Потому что позиция Европы и Украины на сегодняшний день противоречит интересам США и России», — пояснил Блохин.

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Что думают о переговорах с Россией в США и на Украине Глава Белого дома Дональд Трамп на заседании кабмина пояснил журналистам, что США в рамках урегулирования обсуждают территориальные вопросы и контроль над АЭС. «Мы сейчас говорим о территориях, о линиях демаркации, о владении электростанцией», — сказал он, не уточнив, о какой именно атомной электростанции идет речь. Госсекретарь Марко Рубио указал на возможность завершения украинского конфликта только путем дипломатии и выразил надежду, что переговоры технических команд США и России приведут к определенному прогрессу.

Он также заметил, что Трамп смог сделать шаг навстречу мирному разрешению конфликта, хотя ему чинили препятствия «другие страны и лица».

Переговоры в Саудовской Аравии прокомментировал и президент Украины. В вечернем обращении Владимир Зеленский сообщил, что накануне американцы встречались с украинской командой. «Сегодня представители США говорили <…> с представителями России. После этого — снова встреча украинской и американской команд. Ожидаю также и новый доклад», — заявил он.