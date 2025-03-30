Трамп запланировал новый разговор с Путиным

NBC News: Трамп в скором времени планирует новый разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп намерен вскоре провести новый телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на американского лидера.

«Трамп заявил, что они планируют на этой неделе снова поговорить», — сообщил он.

Отсчет новой недели в США традиционно начинается с воскресенья.

Ранее Трамп пригрозил России вторичными санкциями на нефть, если соглашение о прекращении боевых действий сорвется. По его словам, рестрикции затронут и покупателей российской нефти, которым запретят торговать с американскими компаниями.

Путин отмечал, что Трамп искренне хочет остановить конфликт на Украине. При этом глава государства подчеркивал, что это сложный конфликт, требующий определенного подхода и тщательного обсуждения, в том числе устранения первопричин кризиса.