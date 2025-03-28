Президент России Владимир Путин выступил с предложением обсудить введение временного управления на Украине под эгидой ООН и ряда стран. Это необходимо для проведения там выборов. Главу государства процитировало РИА «Новости».

По мнению Путина, такой подход позволит организовать в стране выборы. Он напомнил, что сейчас гражданские органы власти на Украине не являются законными.

«Такая практика есть, и, в принципе, конечно можно было бы под эгидой ООН с Соединенными Штатами, с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения на Украине временного управления», — сказал президент.

Глава государства добавил, что Россия готова к сотрудничеству с теми странами, которые стремятся к урегулированию первопричин украинского конфликта.

Путин считает влияние нацистов на Украине серьезной проблемой, ведь они имели власть еще со времен распада СССР. Россия долгое время пыталась мирно урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины, однако другая сторона выбрала тактику конфликта.