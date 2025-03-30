Трамп разозлился из-за слов Путина о Зеленском

NBC: Трамп заявил, что был очень зол из-за слов Путина о Зеленском

Президент США Дональд Трамп заявил, что комментарии российского лидера Владимира Путина относительно руководства Украины и нынешнего главы государства Владимира Зеленского его очень разозлили. Слова главы Белого дома привел телеканал NBC News .

«Трамп заявил, что он был „очень взбешен и зол“, когда Путин раскритиковал авторитет руководства украинского президента Владимира Зеленского, добавив, что эти комментарии „попали не по адресу“», — отметил источник.

Путин в ходе поездки в Мурманск 27 марта заявил, что власти Украины, согласно своей же конституции, нелегитимны. Российский лидер отметил, что конституция соседней страны устроена таким образом, что все управление назначается президентом, в том числе региональные органы власти. Таким образом, если Зеленский нелегитимен, то и все остальные — тоже.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что власти Украины согласились на проведение президентских выборов.