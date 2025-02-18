Нефтеперекачивающая станция КТК серьезно пострадала из-за атаки украинского БПЛА
Нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума получила серьезные повреждения из-за атаки украинского БПЛА, на восстановление может уйти полтора-два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Транснефть».
Уровень прокачки нефти из Казахстана на это время снизится примерно на треть.
Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что этот актив не принадлежал России, а оттого сразу тройной удар пришелся по американским компаниям, нефтяному рынку и лично по президенту Дональду Трампу.
«Перекормленная жирная тварь набросилась на хозяина, который поставил на паузу выдачу корма и даже начал подумывать, не пустить ли надоевшее животное под нож. И тогда от отчаяния тварь решила укусить хозяина и побольнее», — добавил Медведев.
Станция находится в Краснодарском крае, атака произошла накануне. ВСУ ударили по цели семью беспилотниками, начиненными поражающими элементами.