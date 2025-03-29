ВСУ нарастили удары по энергообъектам в двух российских областях

Минобороны: ВСУ усилили удары по энергообъектам Курской и Белгородской областей

Фото: РИА «Новости»

Украина, вопреки заявлениям своего президента Владимира Зеленского о якобы прекращении атак на российские энергообъекты, лишь нарастила их количество. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Утром 28 марта в Белгородской области в результате прилета беспилотника по объекту «Белгородэнерго» произошло отключение высоковольтной линии.

Несколько часов спустя также произошла атака дрона ВСУ на 110-киловольтную подстанцию Красная Яруга, трансформатор получил значительные повреждения.

Днем 28 марта жители Белгородской области временно остались без электричества из-за еще одного удара. Вечером субботы энергоснабжения по той же причине лишились потребители в Грайворонском и Борисовском районах.

Также украинские военные ударили американскими ракетами HIMARS по газоизмерительной станции «Суджа». После атаки на станции произошло возгорание, которое фактически уничтожило ее как энергообъект. Последствия удара попали на видео.

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