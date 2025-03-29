Администрация Трампа потребовала контроля над экономикой Украины

Администрация президента США Дональда Трампа направила в Киев проект документа, предоставляющего Вашингтону контроль над основными экономическими направлениями Украины. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

Соединенные Штаты настаивают на подписании соглашения. В нем говорится о праве первой очереди на участие в программах Украины по добыче ресурсов, в том числе редкоземельных металлов. Полученную прибыль фонд будет направлять на погашение расходов на военную помощь, которую Киев получил от Вашингтона.

Если соглашение подпишут, Украина должна будет в течение 45 дней предоставить список проектов по добыче полезных ископаемых на рассмотрение фонду.

Ранее стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский поставил Трампу условие сохранения доверия к Белому дому. Он заявил, что ждет жесткой реакции на действия со стороны России.