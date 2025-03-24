КТК заявил о невозможности прокачки нефти через НПС «Кавказская»

КТК: после удара ВСУ транспортировать нефть через НПС «Кавказская» невозможно

После уничтожения НПС «Кавказская» ударом дронов ВСУ транспортировать нефть через нее в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) невозможно. Об этом сообщили в Telegram-канале консорциума.

«В настоящий момент КТК продолжает восстановительные работы на НПС „Кропоткинская“», — указали в публикации.

В КТК добавили, что действия властей Украины негативно сказываются на финансовых показателях консорциума и интересах акционеров, включая компании из США.

В минувшую среду, 19 марта, украинские боевики ударили по объекту КТК в станице Кавказской. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин принял предложение о временном прекращении обстрелов по украинской энергетической инфраструктуре на 30 дней.

Однако ВСУ, несмотря на такое же согласие президента Владимира Зеленского, продолжили атаки на российские объекты энергетики.

В Минобороны сообщили о перехвате силами ПВО украинского беспилотника в семи километрах от нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская».