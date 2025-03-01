Политический хам провалился в Вашингтоне. Чем обернется дерзость Зеленского?

Встреча президентов США и Украины больше походила на прилюдную порку, чем на переговоры. Владимир Зеленский покинул американскую администрацию раньше времени, не оставшись на совместную с Дональдом Трампом пресс-конференцию. Подписание соглашения по редкоземельным металлам между странам, ради которого вроде как все затевалось, тоже отложили. Какими будут последствия провального визита украинского лидера в Вашингтон — в материале 360.ru.

Как вел себя Зеленский на встрече с Трампом Профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, политолог Андрей Манойло в беседе с 360.ru отметил, что линия Зеленского во время разговора с Трампом была весьма предсказуемой. «Было понятно, что он начнет плакать о своей судьбе и судьбе страны, говорить о том, что все эти годы Украина защищает интересы США, борется против экспансии Путина, что героически стоит на первой линии обороны коллективного Запада от наступления авторитаризма», — сказал он.

Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP / Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Все перечисленные этиологические штампы, напомнил Манойло, Зеленский уже произносил в тех или иных вариантах, в том числе при прежней американской администрации.

Но он не привез с собой ничего, и это, по всей видимости, стало первым фактором, который вызвал сильное раздражение Трампа. Потому что он Зеленского сразу начал трамбовать. Видно было, что Трамп не готов выслушивать стенания Зеленского, которые наверняка слышал много раз. Андрей Манойло политолог

Ценящий собственное время Трамп довольно грубо обрывал Зеленского, который в итоге потерялся и с каждой минутой сдавал позиции в диалоге все сильнее. «Под конец это стало похоже на публичную порку, которую Трамп задал Зеленскому. <…> Видно было, что Зеленский к этому готов не был и, видимо, настраивался на другой сценарий: что Трамп продолжит игру, которую вел Джо Байден, но с небольшими изменениями. Получилось совершенно по-другому», — добавил собеседник 360.ru.

Одной из самых характерных фраз президента США он назвал фактический ультиматум: «Либо вы идете на сделку, либо мы выходим из нее, и вы будете сами по себе».

Подпишут ли Украина и США соглашение о недрах? После публичной выволочки, по мнению Манойло, Зеленский, скорее всего, в ближайшее время подпишет соглашение о редкоземельных металлах. Если он этого не сделает, Трамп вряд ли успокоится. «За первой выволочкой обязательно пойдет вторая. И он станет посмешищем для всего мира. Уже им стал. Но так будет образцово-показательным объектом для издевательств со всех сторон. <…> Ему устроят вторую публичную выволочку, третью, как ребенка в угол поставят где-нибудь в Капитолии, тоже под камерами, и будут над ним всячески издеваться», — предположил политолог.

Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP / Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Манойло допустил, что в итоге по Зеленскому по полной программе пройдутся и в Верховной раде, а ему самому придется скрупулезно выполнять все указанные в соглашении пункты.

То есть своими руками отгружать США и редкоземельные металлы, и всевозможные ресурсы, и прочее. Когда отгрузят на обозначенную в соглашении сумму, — а Трамп вообще, действуя как кредитор из микрофинансовой организации, требовал от Зеленского вернуть 500 миллиардов, у него, видимо, что-нибудь непоправимое со здоровьем случится. И он исчезнет как опасный свидетель. Андрей Манойло

В то же время Трамп не остановил военную поддержку Украины, заметил политолог. Поставки по-прежнему идут, поэтому и недостатка в патронах у ВСУ не будет. «Только живая сила у них очень быстро тает под ударами наших войск. Поэтому все то время, пока Зеленский будет послушно отгружать ценные сырье, материалы и все остальное, <…> ситуация с поставками оружия будет сохраняться», — заключил Манойло.

Какие последствия ждут Зеленского после скандала в Белом доме Произошедшее в Белом доме, скорее всего, удивит многих в мире, но едва ли сильно — российскую сторону. На это 360.ru указал политолог и член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян.

В России не сомневались в том, что Зеленский — этакий политический хам, некомпетентный политический деятель. Сегодня, думаю, в этом убедились и американские власти. <…> Трамп воочию увидел, что из себя представляет Зеленский в части того, что этот человек не готов к какому-то консенсусу, к компромиссам, к, собственно, мирным переговорам. Норат Аджамян член экспертного клуба «Дигория»

Трамп упомянул, что Зеленский ненавидит президента России Владимира Путина. Но межличностные отношения в этой ситуации, обратил внимание политолог, должны отойти на второй план — на первый выходят интересы государства. «Видно, что в части Зеленского это не так. Действительно его крайне негативное отношение к Путину, видимо, перевешивает интересы Украины. Трамп это увидел», — заметил Аджамян.

Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP / Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Он предположил, что украинский президент пытался выстроить из своего визита в Соединенные Штаты некую пиар-акцию: расхваливал главу Белого дома и прочил славу Джорджа Вашингтона, если американский лидер поможет завершить конфликт. Но все это не помогло.

Зеленский не в той позиции, чтобы что-то постоянно требовать от кого бы то ни было, тем более — от США, страны, благодаря которой сегодня Украина удерживает значительную часть своей территории и вообще способна как-то активно противодействовать российской армии. Казалось бы, это очевидно, и Трамп на это тоже делал акценты. Норат Аджамян

Ни Трамп, ни его команда искренней благодарности от главы киевского режима так и не увидели, подчеркнул собеседник 360.ru. А Зеленский попросту переоценил свои силы — возможно, из-за долгого сопротивления Украины. «Из-за этого у Зеленского произошло то самое головокружение от успеха в его понимании. Если это можно так назвать, учитывая понесенные Украиной потери, даже не в рамках боевых действий. <…> И он посчитал, что может диктовать что-то с позиции силы», — сказал Аджамян.

Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP / Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Негативно скажется на Украине и то, что соглашение по редкоземельным металлам страна с США пока не подписала. Рассчитывать на большую поддержку американцев Зеленскому стоит вряд ли, к тому же, возможно, она будет уменьшаться.

Я не прогнозирую жесткого изменения ситуации, то есть вряд ли сегодня вечером Соединенные Штаты отключат Украине Starlink, например. Но исходя из того, как прошли переговоры, [можно сделать вывод, что] перспектива Украины в плане взаимоотношений с США тоже не самая радужная. Норат Аджамян

Отрезвить Зеленского, предположил политолог, могут несколько факторов: если американцы действительно полностью перестанут поддерживать Украину финансово, а украинская армия будет терпеть крупные, стратегического характера, поражения раз за разом. «Трамп может сказать: „Слушайте, все, мы умываем руки, я сделал со своей стороны все, что мог, отныне Соединенные Штаты больше не будут спонсировать Украину“», — допустил он.

Фото: Chris Kleponis — CNP / Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Не исключено, что США будут продавать вооружения тем же европейским странам, чтобы те передавали его Украине. Но безвозмездной помощи, по словам Аджамяна, от Вашингтона ждать не стоит.

На этом фоне Трамп может еще больше утвердиться в мысли, что Россия открыта к диалогу, хочет завершить конфликт, и, соответственно, российско-американские отношения могут улучшиться. Норат Аджамян

Политолог пояснил, что чего-то сверхъестественного — той же немедленной отмены санкций — ждать не стоит. Но прогнозировать некое потепление в отношениях между Россией и США можно.