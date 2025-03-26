Казахстан обратился к Украине после ударов по инфраструктуре КТК

МИД Казахстана начал переговоры с Украиной после атаки на станцию КТК

Дипломаты Казахстана начали переговоры с украинскими коллегами для решения вопросов безопасности инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после двух атак беспилотников. Как сообщил «Sputnik Казахстан» , с таким заявлением выступил первый заместитель министра иностранных дел республики Акан Рахметуллин.

Он подчеркнул, что внешнеполитическое ведомство пока не получило данных по второму удару дронов, но начало переговоры после первой атаки.

«Мы довели свою обеспокоенность до Киева. Но мы еще не знаем результатов расследования по второму нападению, точной информации пока нет», — заявил Рахметуллин.

Минобороны России впервые сообщило об ударе украинского беспилотника по расположенной в Краснодарском крае нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская», входящей в инфраструктуру КТК, в конце февраля.

В минувшую среду, 19 марта, еще три дрона атаковали объект консорциума в станице Кавказской. Третья воздушная атака на станцию «Кропоткинская» произошла в понедельник, 24 марта, когда на подлете к ней сбили украинский беспилотник.

В пресс-службе консорциума заявили, что воздушные атаки полностью уничтожили нефтеперекачивающую станцию «Кавказская» и транспортировка сырья через этот участок трубопровода недоступна.

Кроме того, на станции «Кропоткинская» продолжаются работы и она также не может вести перекачку.

В компании подчеркнули, что действия украинских военных привели к падению финансовых показателей, что негативно сказалось на интересах инвесторов, среди которых есть американские компании.