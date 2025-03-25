Кремль опубликовал основные итоги встречи России и США в Эр-Рияде

Россия и США договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, включающей обеспечение безопасности судоходства в Черном море и неприменение силы. Итоги переговоров в Эр-Рияде опубликовала пресс-служба Кремля.

Кроме того, американская сторона будет способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок. Планируется работа по снижению стоимости страхования морских перевозок и расширению доступа к портам.

По данным Кремля, Россия и США приветствуют добрые услуги третьих стран, цель которых — поддержать реализацию договоренностей в энергетической и морской сферах.

«Россия и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира», — отметили в сообщении.

Стороны согласились разработать меры по реализации договоренностей президентов Дональда Трампа и Владимира Путина о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток начиная с 18 марта. Также не исключена возможность продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон.

Российская и американская делегации встретились 24 марта в столице Саудовской Аравии. Переговоры длились около 12 часов с тремя перерывами.