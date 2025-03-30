Трамп пригрозил России пошлинами на нефть за отказ от соглашения по Украине

США введут вторичные пошлины на российскую нефть, если сделка о прекращении боевых действий сорвется. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала NBC News .

Он подчеркнул, что новые ограничения коснутся и покупателей российской нефти, которым запретят вести бизнес с американскими компаниями.

«Если Россия и я не сможем договориться о прекращении кровопролития на Украине и если — я думаю, что это была вина России, хотя, возможно, и нет — я решу, что это была вина России, то введу вторичные пошлины на всю нефть, поступающую из нее», — пообещал Трамп.

Американский лидер заметил, что речь идет о тарифах на нефть в размере от 25 до 50%. Он пояснил, что планирует провести новые переговоры с президентом России Владимиром Путиным в самое ближайшее время.

В минувшую пятницу, 28 марта, президент США заявил, что в достижении урегулирования конфликта на Украине наметился существенный прогресс. Он признал, что при этом стороны сохранили взаимное недоверие и серьезную напряженность.