Поставит на колени. Стало известно, что Трамп требует от Украины за сделку по ресурсам

Американские власти настаивают на скорейшем перемирии в украинском конфликте. Такой пункт в сделку по ресурсам планирует включить президент США Дональд Трамп, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.

Собеседники издания утверждают, что США уже ясно дали понять украинским властям — Трамп подпишет соглашение по ресурсам, если президент Владимир Зеленский пойдет ему на встречу. Американский лидер требует, чтобы он согласился на «реальный путь к миру и переговорам с Россией».

Редакция Bloomberg отмечает, что именно это условие стало главной причиной того, что соглашение по редкоземельным металлам не подписано до сих пор. Собеседники агентства добавили, что в ближайшие дни могут произойти некие изменения в вопросе заключения сделки.

Однако другие источники напомнили — позиция Штатов может измениться в последний момент. Поскольку, объяснили они, Трамп «известен способностью менять свое мнение на противоположное».

Зеленский приехал в Вашингтон на подписание сделки по ресурсам 28 февраля. Встреча с Трампом завершилась конфликтам, договор стороны не подписали. Позднее американский президент назвал происходящее на Украине «безумием».