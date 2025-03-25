США раскрыли детали переговоров с Россией в Эр-Рияде

Соединенные Штаты и Россия после 12-часовых переговоров в Эр-Рияде достигли договоренности в обеспечении безопасного судоходства в Черном море. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Страны договорились обеспечивать безопасное судоходство, исключать применение силы и не допускать использования коммерческих судов в военных целях в Черном море», — указали в американской администрации.

Кроме того, США пообещали оказать помощь России в восстановлении доступа к мировому рынку сельхозпродукции и удобрений. Также американская сторона поспособствует открытию доступа к портам для поставок данной продукции и к платежным системам для расчетов за эти товары.

После завершения российско-американских переговоров в Саудовской Аравии глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова возобновить Черноморскую инициативу при условии, если Украина прекратит боевые действия в акватории по приказу США.