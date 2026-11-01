Ноябрь вступает в свои права. Как изменится погода в Москве на новой неделе?

Синоптик Ильин: дневная температура в Москве опустится до +2 после 2 ноября

На первой неделе ноября в Москве и Подмосковье похолодает. О том, насколько резким будет перепад температур и стоит ли ждать снега — в материале 360.ru.

Насколько холодно станет в столице и области?

Начиная со среды ночная температура будет составлять от –2 до +2 градусов.

Еще в выходные погода в регионе была не по сезону теплой — от +8 до +10 градусов. В понедельник, 2 ноября, она останется примерно такой же — до +9. Однако в следующие дни похолодает до +2… +7 градусов, рассказал 360.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

О похолодании можно говорить в любом случае. Это заметный переход на другой уровень температурного поля.

Бабье лето в Москве и Подмосковье заметно затянулось. Пока самой холодной за всю осень стала ночь на 1 ноября. На главной метеостанции столицы, на ВДНХ, зафиксировали –0,8 градуса.

Метеоролог предупредил, что на тех территориях, где ночью будет слабая минусовая температура, будет скользко на дорогах.

Ожидается ли снег?

Вероятность снега на следующей неделе очень высока. Что касается образования снежного покрова, все будет зависеть от локации. На асфальте, автомобильных дорогах и тротуарах снег не ляжет — на теплой поверхности он будет таять, пояснил собеседник 360.ru.

«А вот где-то в полях, подлесках и, может быть, на газонах, в том числе в городах, вполне может образоваться кратковременный снежный покров. Это произойдет к концу недели, где-то в пятницу», — добавил Ильин.

Но долго снег не пролежит — уже в субботу, 7 ноября, будет таять.

В любом случае сухой погоды ожидать не стоит — осадки прогнозируются со вторника и до самого конца недели.

Ранее синоптики предупреждали о мокром снеге во вторник, 3 ноября. Впрочем, несколько дней теплой погоды последний осенний месяц все же подарит. А устойчивый снежный покров, вероятно, ляжет только в конце месяца.

Во второй пятидневке ноября наступит автомобильная зима. Но водителям стоит сменить шины уже сейчас, до первого снега и устойчивых заморозков.

Кроме того, не лишним будет приобрести резиновые коврики с высокими бортиками или сотами для удержания воды. Так талый снег вместе с грязью, солью и реагентами не попадет на ковролин салона.